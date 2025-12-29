有名企業の内部では何が起きているのだろうか。身近な企業であっても、外からは決して見えない裏側がある。本稿では、『ルポ超高級老人ホーム』で富裕層のみが入居できる“終の棲家”を取材したノンフィクションライター・甚野博則氏と、『潜入取材、全手法』（角川新書）を上梓し、Amazonやユニクロなど大企業への潜入取材経験のあるジャーナリスト・横田増生氏の対談をお届けする。（企画・構成：ダイヤモンド社書籍編集局工