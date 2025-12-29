2025年も数多くの韓国ドラマが放送されたが、視聴率という明確な数字で見たとき、真の“勝ち組”となった作品と放送局はどこだったのだろうか。【画像】“体のタトゥー”を後悔する韓国女優たち韓国地上波3社のKBS・MBC・SBS、そして『愛の不時着』『涙の女王』などのヒット作を輩出したケーブルチャンネルtvNの4局を軸に、2025年の韓国ドラマ界を振り返る。苦戦が続いたKBSとMBCまず、公共放送として“韓国のNHK”とも称されるKBS