＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「親子で話す『就活とキャリア』の理想」を転載したものです。 近年、大きく変化している就活のスケジュール。その背景には、インターンシップ直結採用や通年採用など採用ルートの多様化がある。「いつ、何を始めたらいいか分からない」という人のため、就活の流れを分かりやすく解説する。（取材・文／古井一匡）実際とは異なる「広報解禁」「選考開始」の