アンカー・ジャパンは12月22日から、経済産業省、デロイトトーマツ、埼玉県、松田産業、良品計画と共同し、他社製品を含むリチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンの回収の実証実験を埼玉県内のAnker Store 3店舗で実施している。期間は2026年1月23日まで。●スタッフに渡して回収！ 来年の義務化を見据えた実証実験対象となる店舗は「Anker Store 越谷レイクタウン」「Anker Store Outlet 入間」