長崎の2025年を振り返る、テーマは「事故や災害」です。 今年も事故や自然災害を目の当たりにし、新たな教訓を得た1年でもありました。 【NIB news every. 2025年12月19日放送より】 ▼佐世保市中心部「長さ約30メートルの橋げた落下」 2月、佐世保市三浦町の県道。 道路をふさいでいたのは、長さ約30メートル、重さ140トンほどの橋げたです。 （付近住民） 「ガシャーンと金属音だった