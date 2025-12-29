◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)大会4日目の29日、女子ダブルスは準決勝2試合が行われます。ここまで3戦続けてストレート勝ちで勝ち上がった志田千陽選手・五十嵐有紗選手ペア。ともに“シダマツ”＆“ワタガシ”として、別のペアでそれぞれパリ五輪銅メダルに輝いた志田・五十嵐組が、保原彩夏選手・廣上瑠依選手ペアと対戦します。年間ポイント上位8組のみが出場するワールドツアーファイナ