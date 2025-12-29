◇バスケットボール ウインターカップ2025 決勝東山(京都)-福岡大大濠(福岡)(29日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子準決勝に勝利した東山(京都)。29日には5年ぶりの進出となった決勝戦に挑みます。準決勝の相手となったのは福岡第一(福岡)。この日は第1クオーターから東山が流れを引き寄せ、ダブルスコア以上のリードをつくります。第2クオーターでは福岡第一が反撃を見せ1点差まで迫