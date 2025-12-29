◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(28日、京王アリーナTOKYO)大会4日目の28日に女子シングルスの準々決勝が行われ、山口茜選手(再春館製薬所)ら4強がそろいました。8月の世界選手権で自身3度目の優勝を飾った山口選手は、同チーム所属の明地陽菜選手(再春館製薬所)と対戦。いずれのゲームも接戦となりますが、山口選手が2―0(21―19、21―19)で3大会ぶり優勝へ準決勝進出を決めました。昨年優勝の宮崎友花選手(ACT SAIKYO