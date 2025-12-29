覆面姿の「パトリオット・フロント」メンバーの前に立つリーダーのトーマス・ルソー氏/Jim Urquhart/Reutersテネシー州テリコ・プレーンズ（CNN）米テネシー州東部の山間地域に拠点を設置し活動する、白人米国人の国家主義的団体「パトリオット・フロント」。団体が展開するブランド戦略の大半は共同体の建設を軸に展開され、不満を抱えた少年や若者に狙いを定めている。「我々が作り上げるこうした共同体の空間において極めて重要