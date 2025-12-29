◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す全国高校サッカー選手権は、28日の開幕戦で徳島市立(徳島)が早稲田実業(東京B)に4-1で勝利。29日には1回戦15試合が行われます。徳島市立は前半36分に芳田翠選手が先制点をあげると、後半は大量3得点。終盤、早稲田実に1点を返されたものの、4ゴールをあげる快勝で2回戦進出を決めました。29日は1回戦の残り15試合が開催。2大会前の優勝校