Hawk-Eyeの水中カメラで撮影された水泳選手たちの様子 Photo: かみやまたくみ 見えなかったものが見えると、安心できるってなるほど。2025年7月に開催された世界水泳では、ソニーのグループ会社のひとつ「Hawk-Eye Innovations」の技術を用いた審判判定支援システム（通称ビデオリプレイ、水中VAR──Video Assistant Refereeとも呼ばれていました）が活躍していました。取材することができ