インテージは12月22日、「お年玉」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年11月19日〜11月25日、15〜79歳の男女5,000人を対象にインターネットで行われた。○お年玉をキャッシュレス決済でもらいたい人が増加20歳以下の人に、お年玉を「スマホのキャッシュレス決済」でもらいたいか聞いたところ、38.5%の人がもらいたいと回答した。2023年1月分から調査を始めて以来最高で、昨年の30.5%から8ポイントと急増しており、4割に届く