サウジアラビアで井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。日本人の元世界王者は、攻勢に出ようとしないピカソに苦言。ファンからも同意の声が並んでいる。守りを固めるピカソに思わず