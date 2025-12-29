昨日はＧ1レース・有馬記念でした。人気投票で選ばれたサラブレッド達による年内最後の熱き戦いは、多くのファン達が熱狂するなか幕を閉じました。 さて、近年ドラマやゲーム・アニメの影響により、競馬は若者からも注目を集めているといいます。そこで、競馬に関する豆知識を『乗馬メディアEQUIA（エクイア）』の担当者に教えてもらいました。☆☆☆☆●騎手のことを「ジョッキー」と呼ぶのはなぜ？競馬の祖国・イギリスで