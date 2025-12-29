クリスマスが終われば正月ですが、お年玉にある変化が起きています。それが「キャッシュレス化」です。ある調査では、20歳以下の4割がお年玉をキャッシュレスで受け取りたいと回答しています。その理由は。 福岡市博多区の雑貨店です。■中村安里アナウンサー「売り場にはお年玉袋のコーナーができていて、様々な種類の商品が並んでいます。」店に並ぶお年玉袋はおよそ330種類です。ことし10月末からコӦ