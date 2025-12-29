ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで結婚したことを発表した。お相手は元女優の一般女性。＊＊＊デビューから２８年、熱愛を撮られるなど浮いた話はなく、芸能界屈指の“Ｆ１ファン”であること以外は、私生活は謎に包まれてきた。ストイックなプロ意識の高さで後輩が挙げる「尊敬する先輩」では常連に。自身でも「仕事が趣味」と語るほどエン