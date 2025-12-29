◆全国高校ラグビー１回戦松山聖陵３６−０東海大静岡翔洋（２８日・花園ラグビー場）１回戦が行われ、東海大静岡翔洋は松山聖陵（愛媛）に０―３６で敗れた。体格で勝る相手ＦＷ陣に押し込まれ、左足首骨折から復活したＦＢ小林陽向（ひなた、３年）がＰＧを狙ったが、３度とも失敗した。県勢の初戦敗退は２０２０年度大会で翔洋が秋田工に０―６８で敗れて以来５年ぶり。無得点での黒星も、それ以来だった。スタンドから