嵐の櫻井翔、羽鳥慎一アナウンサー、バイきんぐの小峠英二、平成ノブシコブシの吉村崇が30日、日本テレビ系バラエティー『SHOWチャンネル 大人の社会科見学スペシャル』（後2：00〜後4：00）に出演。約9ヶ月ぶりに4人がそろい、奈良・法隆寺に潜入する。【番組カット】ドラマ出演者が勢ぞろい！豪華ゲスト4人はまず、奈良公園で、奈良と縁の深い「鹿」について勉強することに。教えてくれるのは、京都産業大学研究員・小嶋先生