テレビ東京では、30日深夜0時40分から「『DAN! DAN! EBiDAN!』年末忘年会1時間スペシャル」を放送する。【番組カット】リョウガがマイクを手に…！歌唱にも期待同番組は、EBiDANメンバーの個性が光る企画を実施し、メンバーが「DAN！DAN！と成長、その魅力がDAN！DAN！世の中に広がっていく！」をコンセプトにしたバラエティ。今回のスペシャル放送では、「紅白エビ合戦！」と題し、超特急（紅エビ軍）VS ICEx＆Lienel（白エビ