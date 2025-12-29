舞台は90年代のニューヨークだ。トランプ政権への反動で、左派のマムダニ市長が誕生した現状に比べると、かなりおおらかな空気に包まれている。当時、市内イースト・ビレッジを舞台に長編デビュー作「π」を撮っていたダーレン・アロフスキー監督は「どこかに無邪気さがあった。一番の心配事は2000年問題。（クリントン）大統領は不倫問題で窮地に陥っていたが、ソ連は崩壊して『明確な敵』もいなかった。そしてヒップホップが隆盛