きょう・２９日（月）は、午前中を中心に晴れる所が多くなりそうです。太平洋側は高気圧に緩やかに覆われる一方で、日本海を気圧の谷が進む見通しです。日本海側は天気が下り坂となり、雨や雪の降る範囲が広がるでしょう。太平洋側もはじめ晴れる所が多いですが、日中は西から次第に雲が広がる見通しです。反対に関東は朝のうちは曇りで、沿岸部では一時的に雨のぱらつく所もありそうです。ただ日中は天気が回復し、日差しが戻るで