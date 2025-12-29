▼岡山県（岡山地方気象台・２９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】くもり▼広島県（広島地方気象台・２９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】くもり後一時雨▼山口県（下関地方気象台・２９日５時）【西部】くもり【中部】晴れ後くもり【東部】晴れ後くもり【北部】くもり時々雨▼鳥取県（鳥取地方気象台・２９日５時）【東部】くもり【中・西部】くもり後一時雨▼島根県（松江地方気象台・２９日５時）【東部】くもり時々雨