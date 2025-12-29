▼青森県（青森地方気象台・２９日５時）【津軽】くもり時々雨か雪【下北】くもり時々雨か雪【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２９日５時）【内陸】晴れ後雪か雨【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２９日５時）【東部】晴れ後時々くもり【西部】晴れ後時々くもり▼秋田県（秋田地方気象台・２９日５時）【沿岸】くもり後雨か雪【内陸】くもり後雪か雨▼山形県（山形地方気