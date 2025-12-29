▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２９日５時）【宗谷地方】くもり後雪か雨【上川地方】くもり後雪か雨【留萌地方】くもり後雪か雨【網走地方】くもり【北見地方】くもり【紋別地方】くもり【釧路地方】くもり後雨か雪【根室地方】くもり後雨か雪【十勝地方】くもり後雪か雨【胆振地方】雨時々止む【日高地方】雨時々止む【石狩地方】くもり時々雨か雪【空知地方】くもり時々雪か雨【後志地方】くもり時々雨か雪【渡島地