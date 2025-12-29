落語家・初代林家三平さんの生誕100年を祝うイベントに登場した息子の二代林家三平さん（55）にインタビュー。『昭和の爆笑王』と呼ばれる父・初代三平さんの印象や、生誕100年となった2025年を振り返りました。■「林家三平らしい芸人を…」2025年を振り返る三平さんは初代三平さんの生誕100年となった2025年を振り返り「父という存在を、もう覚えていない方も多いかなと思っていたんです。でも、町中を歩くと“初代三平さんのフ