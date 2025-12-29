◆りそなＢ２リーグ第１５節福岡９７ー８８ベルテックス静岡（２８日・照葉積水ハウスアリーナ）ベルテックス静岡が年内最終戦となった福岡との第２戦を８８―９７で落とし、連勝は３で止まった。６点リードで折り返したが、相手得点源のＳＦデイボン・リード（３０）に３点シュート６発を含む両チーム最多３７点を奪われるなど攻撃を止めきれず逆転負け。今季、敵地で初の同一カード連勝を逃した。昨季の西地区を制した強豪