WBC・IBF世界バンタム級前統一王者の中谷潤人選手が27日、セバスチャン・エルナンデス選手に判定勝ちし、スーパーバンタム級転向後初勝利を飾りました。同じスーパーバンタム級には、井上尚弥選手が4団体統一王者として君臨。中谷選手の試合後に行われたメインイベントでは、井上選手がアラン・ピカソ選手との防衛戦に勝利しました。この一戦を観戦した中谷選手は、「やっぱりタイミングを取ったり、合わせてくるパンチは鋭いなと