浜松開誠館のＭＦ岡田瑛太（３年）は県選手権で左サイドハーフを務めて計２ゴール。藤枝東との決勝では前半開始３分、ドリブルで一気に突破してゴール前にクロスを送り、川合亜門主将（３年）のクロスバー直撃のシュートにつなげた。だが満足していない。「うまくいった試合はなかった。自分の特長を出せなくて悔しかった」。もっとドリブルでみせたかった。好きな選手は日本代表としても活躍する町田ＭＦ相馬勇紀（２８）。愛