この記事をまとめると ■バンコクではレンタサイクルが存在しているが定着は難しい状況にある ■酷暑の気候に加えバイクタクシーやシーローなど代替手段が充実している ■短距離でも安価かつ快適に移動できるため自転車の優位性は限定的だ 暑すぎるバンコクではそもそも自転車で移動しない 2025年11月末から12月上旬に仕事でタイの首都バンコクに滞在した。BTS（高架鉄道）のトンロー駅近くに常宿があるのだが、今回トンロー駅近