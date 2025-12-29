日本スケート連盟が28日、スピードスケートのミラノ・コルティナオリンピック代表選手を発表。郄木美帆選手（TOKIOインカラミ）ら計14人の選手が選出されました。郄木選手は2010年のバンクーバー大会でスピードスケート史上最年少の15歳で日本代表に初選出。2014年ソチ大会では代表権を逃しますが、2018年平昌大会では女子1000mで銅メダル、1500mで銀メダル、女子チームパシュートで金メダルを獲得。2022年北京大会で