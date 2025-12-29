お笑いタレント・有吉弘行（51）が27日に放送された日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）に出演。普段のパパぶりが垣間見える場面があった。同番組に初出演した有吉。幼少期は野良犬を拾うと8匹もの赤ちゃんが生まれたことや、現在もトイ・プードルを飼っていることを明かすなど、犬好きの一面を明かした。有吉とフリーアナウンサーの有働由美子が赤ちゃん犬4きょうだいの「ミルクボランティア」に挑戦した