足でも攻める！広島・中村奨成外野手（２６）が２８日、広島市の広島テレビ２階コンベンションホールメインホールでトークショーに臨み、来季の目標の一つに「２桁盗塁」を掲げた。１０月には右足首を手術したが、回復具合は順調でリハビリもすでに終了。今季の２盗塁からステップアップし、リードオフマンとしての地位を確立する。頼れる１番打者になるために、中村奨は進化の速度を緩めない。年内最後のイベント参加を終え、