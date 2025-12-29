ニュージャージー州ハモントンでヘリコプターが墜落した現場周辺を調べる当局関係者＝28日（WPVI-TV/6ABC＝AP＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ニュージャージー州ハモントンで28日、ヘリコプター同士が空中で衝突し、墜落した。連邦航空局（FAA）が発表した。2機ともパイロットのみが搭乗しており、米メディアによると、1人が死亡、1人が重体となった。墜落して1機は炎上した。FAAと運輸安全委員会（NTSB）が事故原因を調べ