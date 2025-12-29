女優の中谷美紀が、ベルリンで暮らす義姉のもとでの朝食の様子を公開し、話題を呼んでいる。中谷は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「ベルリンの義姉が暮らす魔女の館にて朝食を。」と題して、キャンドルを灯した食卓に並べられたミカンやタルトなどのショットをアップした。「糖質制限は日常ですが、一年に一度、午後のティータイムにはお手製のチェリータルトや、ブルーベリータルト、ヌスクーヘンを楽しむことを自