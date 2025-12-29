第70回有馬記念中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。4番人気メイショウタバル（牡4、石橋）は13着に敗れたが、尻尾の飾りに注目が集まっている。今年のG1宝塚記念を制し、春秋グランプリ連勝を目指したメイショウタバルは13着に沈んだ。途中から先頭に立つレースとなったが、直線を迎えるころには手応えがなく、失速した。競馬