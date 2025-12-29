広島や函館、また長崎といった町を訪れて路面電車が走っているのを見かけると、妙にもの懐かしさを覚え、また旅情を感じてしまう。東京には都電荒川線と東急世田谷線くらいしか路面電車は走っていないし、それとて道路の上を走る“併用軌道”はほとんどないから、実質路面電車はないようなものだ。【写真多数】 かつて品川〜上野を走っていた「東京初の路面電車」の廃線跡を一気に見るだから、旅先で路面電車に遭遇するとなん