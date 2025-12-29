〈かつて品川〜上野を走っていた「東京初の路面電車」の跡には何がある？《全長10キロ超を歩いてたどる“58年後のいま”》〉から続く日本でいちばん有名な交差点といえば、渋谷のスクランブル交差点に決まっている。鉄道路線が十字に交差する谷底の北西。ハチ公前広場のその向こうに広がるスクランブル交差点は、“現代の東京”の象徴といっていい。【画像】実は“当時と変わらない風景”も…57年前に地図から消えた渋谷〜須田町