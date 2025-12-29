きょう12月29日に31歳の誕生日を迎えた秋篠宮家の次女・佳子さま。今年は、紀子さまとともに公的な活動に臨む姿も目立った。二人揃ってのお出ましが増えた背景とは？秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が読み解く。【写真多数】着物姿で“絶妙な距離”をとられる紀子さまと佳子さま、ピンクのワンピースで家族とあいさつを交わす若かりし頃のお姿も…