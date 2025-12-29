斎藤幸平氏が振り返る父の影響とは？特集「僕の、わたしのオヤジとおふくろ」から、斎藤氏の記事「ご両親は共産党ですか」を一部紹介します。◆◆◆よく、こう聞かれる。「今どき、マルクスなんて、ご両親は共産党員ですか」、と。だが、ちょっと待ってほしい。マルクスと共産党をイコールでつなげないでくれ。別にマルクス主義者であっても、共産党に属していない人はたくさんいる。そしてなにより、親が共産党でないと、今