忙しい師走は体がこわばり老廃物（＝毒）がたまりやすい時期。疲れ・コリ・痛み・不眠など、小さな不調が積み重なりやすくなる季節でもあります。そんな時に最適なのが、整体や鍼灸の技法を自分にほどこす「自力整体」。全国で約1万5000人が実践し、「よく眠れるようになった」「無理なくやせた」「長年の痛みが軽くなった」といった声が多く寄せられています。新刊『すっきり自力整体』では、老廃物を流し、コリやむくみ、そして