12月28日、中山競馬場で行われた年末のグランプリ・有馬記念（G1・芝2500m）は、3歳の皐月賞馬ミュージアムマイルが優勝。2着コスモキュランダ、3着ダノンデサイルに続き、4着には連覇を目指したレガレイラ、5着二刀流サンライズジパングが入り、見応え十分の一戦となった。一方、注目を集めた武豊騎乗のメイショウタバルは13着に敗れ、明暗の分かれる結果となっている。スタート後は戦前の予想より全体としてはやや落ち着いた