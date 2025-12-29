12月28日、高知競馬場で行われた9R・満天星特別（2歳・ダ1800m）は、赤岡修次騎乗の1番人気、バリジグリー（牡2・高知・細川忠義）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のカントリービクター（牡2・高知・別府真司）、3着にパーティーメロディ（牝2・高知・宮川浩一）が入った。勝ちタイムは2:05.5（良）。レース序盤、カントリービクターが先行、エスケーブラッド、ガディスビクトリアらが続いてバリジグリーは中団で進行。2週