全国高校サッカー選手権の道代表・北海は２９日、１回戦の大津（熊本）戦に臨む。２８日は国立競技場での開会式に出席後、都内で調整し、２年ぶり１４度目の舞台に備えた。大津には８度目出場の２００５年度大会の初戦（２回戦）で対戦し、０―４で敗れている。当時も指揮を執っていた島谷制勝監督（５６）を始め、一丸となって雪辱を果たし、前回出場した２３年度以来の全国勝利をつかみ取る。北海が屈辱を晴らす時がきた。０