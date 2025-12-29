ドライバーショットで「最近、振るのがつらい」「最後まで振り切れない」と感じたことはないだろうか。年齢や体力の変化、ラウンド後半の疲労など、ゴルファーを取り巻く環境は年々厳しくなる。そんな中で、飛距離だけを追い求めるクラブ選びは、かえってスイングを崩す原因になることもある。そこで注目したいのが「やさしく振れて、結果も出る」そんなシャフトを選ぶ、という考え方だ。 「軽い＝頼りない」はもう古