大分県警玖珠署は25日、この1年間の警察業務に貢献や功労があった地元の7団体と2個人に感謝状を贈った。対象となったのは、主に防犯パトロール活動や交通安全啓発に協力した個人・団体。署に花を植え、環境美化に協力した玖珠美山高地域産業科も選ばれた。贈呈式で大熊建国署長は「私たちが治安を守っていけるのも、みなさまの協力があってこそ。今後ともご支援よろしくお願いします」と謝意を述べた。他に感謝状を贈られ