大分県日田市石井地区の産業用地造成を巡り、市と県は、開発業者に決まった「d−ネクスト」（長野市）と連携協定を結んだ。同社が約10ヘクタールに5区画を整備し、進出企業も誘致する。協定では、同社が基礎的調査から地権者との合意形成、開発工事、立地事業者への引き渡しまで担うことを確認。市と県は開発に必要な情報の提供や補助金などで支援する。地域特性を生かして高付加価値の創出を目指す「地域未来投資促進法」に基