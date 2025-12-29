俺（エンドウ）が通っているテニスサークル内には、ひと組の夫婦がいた……しかし離婚して旦那（リュウタ）は残り、嫁（ハルミ）の方はサークルを去っていった。リュウタは毎月養育費を払っているらしく、「毎月大変なんだよ」と愚痴っている。あんなに良い奴から金をむしり取るなんて最低な女だ。もともとどこか気にくわない女ではあったが、今は純粋に嫌悪の対象でしかない。ある日仕事でくたくたになった俺は、風呂に入る元気も