冬休み、大村湾で釣り体験はいかが？長崎県東彼杵町の地域おこし協力隊員、萩原大将さん（35）が「大村湾トレジャーフィッシング」を企画した。「船上からハウステンボスや西海橋を眺めて、穏やかな大村湾を楽しんで」とPRする。長崎市出身の萩原さんは、スポーツジムやエステサロンなどを経営していた。コロナ禍の時期、顧客たちが人混みを避けて釣りに行っていたことから海の事業展開に興味を持った。海を楽しむ観光イベン