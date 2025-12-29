日本の基幹ロケット「H3」が打ち上げに失敗した。2度目となる。国内外の宇宙開発に大きな打撃を与えるだけでなく、日本の関連技術への信頼も揺らぐ深刻な事態だ。原因究明にはかなりの時間がかかりそうで、次の打ち上げの展望は開けていない。可能な限り早期に究明し、局面の打開を急いでほしい。H3は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業が共同開発した大型ロケットだ。日本の宇宙輸送の主軸を今後20年は担うと位置