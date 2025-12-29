長崎北陽台が開始直後に先制されながら、終わってみれば12トライ。大勝発進にも、品川監督は「入りを大事にしようと話していたのに、あれは残念。試合で良かったところは…特になかった」と最後まで渋い表情のままだった。前半1分に味方のミスから反則を取られ、直後に長崎県大会から通じて初めてトライを奪われた。それでも前回大会を経験しているナンバー8の山口貴主将（3年）は「焦りはなかった。いつも通り、ここから俺ら